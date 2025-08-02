Путин прокомментировал переговоры по Украине и развертывание «Орешника»

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в ходе совместного с белорусским лидером Александром Лукашенко посещения Валаамского монастыря 1 августа ответил на вопросы журналистов, пишет МИД Росссии.

Переговоры по Украине

Говоря о третьем раунде переговоров, Путин отметил их важность, особенно в контексте стремления к миру. «Я оцениваю [итоги третьего раунда] в целом положительно», - сказал президент, подчеркнув гуманитарный аспект — возвращение сотен людей на родину.

Россия из гуманитарных соображений передала тысячи тел погибших украинских солдат, получив взамен «несколько десятков наших парней», сказал он.

Президент отметил, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий», подчеркнув необходимость ведения обстоятельных переговоров «не на публике, а спокойно, в тиши переговорного процесса».

Путин напомнил о целях России, сформулированных в июне прошлого года на встрече с руководством МИД РФ, отметив главную задачу — «искоренить причины, породившие этот кризис».

Он положительно оценил предложение украинской стороны рассматривать безопасность России и Украины «в контексте общеевропейской безопасности». Среди важных вопросов он также выделил гуманитарную составляющую — статус русского языка и «независимость и достойные условия развития Православной церкви» на Украине.

Развертывание «Орешника»

Путин сообщил о поступлении в войска первого серийного комплекса «Орешник». «Первая серийная ракета поступила в войска. Теперь серия заработала», - сказал он.

По словам президента, российские и белорусские военные специалисты выбрали места для будущих позиций системы, ведется подготовка этих позиций.

Суверенитет ЕС

Касаясь ситуации в Европе, Путин отметил эволюцию взглядов на Евросоюз. Если ранее его называли «экономическим гигантом, но политическим карликом», то сегодня, по мнению российского лидера, «стало очевидно, что его [суверенитета] нету вообще».