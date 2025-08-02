Казахстан ожидает резкое похолодание на фоне дождей и гроз

CentralAsia (KZ) - Северный антициклон определит погодные условия в Казахстане в ближайшие дни, сообщил Казгидромет.

На большей части территории страны прогнозируются дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Сильные дожди ожидаются на севере, востоке, в центре и горных районах юго-востока.

Исключением станет западная часть страны, где сохранится жаркая погода без осадков. По всей республике прогнозируется усиление ветра, на юго-западе и юге возможны пыльные бури. В ночные и утренние часы на севере и востоке ожидаются туманы.

Температурный режим будет контрастным: на западе днем столбик термометра поднимется с +30-37°C до +36-41°C, а 4 августа на юге достигнет +40°C. В северных, восточных и центральных регионах температура существенно понизится — ночью до +5-13°C, днем до +15-20°C.

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