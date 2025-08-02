Reuters: НАТО и США разрабатывают новый механизм финансирования военных поставок Украине

CentralAsia (CA) - США и европейские страны НАТО работают над новым механизмом военных поставок Украине на средства от европейских членов Альянса, сообщает агентство Reuters.

Процесс будет начинаться с того, что Киев будет составлять списки наиболее приоритетных вооружений (источники называют их «Приоритетные списки потребностей Украины», английский акроним PURL) пакетами примерно по 500 млн долларов. Если одна из европейских стран готова передать Украине что-то из такого списка, то она сможет купить аналогичную замену в США в обход длительных процедур одобрения военных поставок, но должна будет оплатить замену авансом. Однако европейские страны также смогут просто заказать соответствующие товары в США напрямую или через НАТО.

Как минимум один транш военных поставок Украине сейчас обсуждается по такой схеме, рассказали Reuters два источника. Союзники надеются таким методом поставить в Украину оружия на 10 млрд долларов. Эту цель они называют амбициозной, сроки ее достижения никто не назвал. В НАТО отказались от комментариев, в Белом доме, Пентагоне и украинском посольстве в Вашингтоне на просьбы о комментарии Reuters не ответили.