Древняя ДНК раскрывает удивительное происхождение гуннов Аттилы. Генетика указывает на монголов.

// Иллюстрация ZME Science/Midjourney AI.

CentralAsia (MNG) -

Древняя ДНК прослеживает путь гуннов из Монголии в Европу. Но это было непросто.

Гунны были кочевым народом, чьё внезапное и свирепое появление в конце IV века потрясло весь древний мир. Известные своей молниеносной конницей и беспощадными набегами, они сеяли ужас в самом сердце Римской империи. Их предводитель Аттила, «Бич Божий», совершал набеги на римские поселения с силой, казавшейся почти стихийной.

Их внезапное появление и стремительный рост власти давно озадачивали историков и археологов. Были ли они потомками хунну, кочевой империи, господствовавшей в монгольских степях столетиями ранее? Или же они были совершенно иной группой, чьё происхождение затерялось во времени?

Новое исследование, опубликованное группой генетиков, археологов и историков, возможно, наконец прольет свет на эту древнюю историю происхождения. Проанализировав ДНК 370 человек, живших в Евразии со II века до н. э. по VI век н. э., исследователи обнаружили удивительные генетические связи между гуннами и элитой хунну. Однако гунны были не просто одной родословной.

Генетическое путешествие по степи

Группа исследователей, работающая в рамках проекта HistoGenes, финансируемого ERC Synergy Grant, секвенировала 35 новых геномов из ключевых мест, включая захоронение III–IV веков в Казахстане и могилы V–VI веков в Карпатском бассейне.

Некоторые из этих захоронений выделялись. Известные как захоронения «восточного типа», они несли на себе отпечаток степных традиций — представьте себе, что воины-кочевники покоились вместе со своими лошадьми. Исследователи из таких учреждений, как Институт эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге, Германия, сосредоточились на ДНК этих останков.

«ДНК может рассказать истории о предках, и поэтому она является важным источником информации при исследовании происхождения и связей между древними людьми и культурами. Его необходимо использовать в свете точных археологических и исторических данных, иначе его можно неверно истолковать. Это было чрезвычайно сложно, поскольку доступные захоронения крайне редки и охватывают столь обширный географический масштаб и временной период», — рассказал Гвидо Альберто Ньекки-Русконе, один из первых авторов исследования, изданию ZME Science.

Империя Хунну-монголов достигла своего пика в I веке н. э. Источник: World Atlas

Хотя большинство жителей Карпатского бассейна после прихода гуннов имели мало восточноазиатских корней, выделялась небольшая группа. Эти люди, часто связанные с захоронениями элиты, несли в себе значительные генетические признаки, связывающие их с империей Хунну.

Одна поразительная связь была обнаружена с человеком, погребённым в самой большой террасной гробнице, когда-либо обнаруженной в контексте хунну. Это позволяет предположить, что некоторые гунны Европы могли проследить свою родословную от элиты хунну. Однако генетическая картина империи гуннов в Европе далека от однородности.

Сложная смесь

Открытие общих связей IBD (идентичность по происхождению) между некоторыми представителями гуннского периода в Европе и элитными захоронениями хунну в Монголии сразу бросилось в глаза и стало огромным сюрпризом для исследователей.

Золотая корона, принадлежавшая царю хунну, раннего периода хунну. На вершине короны изображён орёл с бирюзовой головой

«Это было похоже на поиск иголки в стоге сена! И ещё более удивительно, что большинство этих связей в рамках IBD осуществляются через нескольких человек из высшей элиты хуннского общества. Механизм, благодаря которому эти генетические потомки попали в Европу, до сих пор неизвестен, и мы не знаем, знали ли они вообще об этих далёких генетических линиях. Знаете ли вы, кто ваши родственники десятой степени родства или кто был вашими родственниками 300 лет назад? Возможно, мы наблюдаем результаты многовековой практики заключения браков среди элиты степных обществ, которая в конечном итоге 300 лет спустя «перенесла» гены этой элиты хунну в Европу», — сообщила Гнекки-Русконе в электронном письме ZME Science.

Тот факт, что население империи гуннов было столь генетически разнообразным, отражает сложную сеть генетических взаимодействий, а не единую массовую миграцию. «ДНК и археологические данные раскрывают пеструю картину происхождения», — сказала Жофия Рац, ещё один соавтор исследования.

Credit: Гнекки-Русконе, Рац и др. 2025 ПНАС

Хотя некоторые люди имели явное восточноазиатское происхождение, большая часть населения Карпатского бассейна оставалась преимущественно европейской. Это резко контрастирует с более поздним появлением аваров, которые появились в Европе в VI веке, сразу после того, как их восточноазиатская империя пала под натиском тюрков. В отличие от гуннов, авары сохраняли ярко выраженную восточноазиатскую генетическую подпись на протяжении всего своего правления.

Переписывая историю гуннов

Хунну — могущественная кочевая конфедерация, господствовавшая в монгольских степях с III века до н. э. по I век н. э. — была одной из самых ранних и могущественных империй на евразийских равнинах. Известные своим искусством верховой езды и военной доблестью, они представляли серьезную угрозу для династии Хань в Китае, что привело к строительству Великой стены в качестве оборонительной меры.

Всадник-кочевник-монгол, пронзающий копьём кабана, обнаружен в Саксанохуре, Южный Таджикистан, I–II вв. н. э.

Несмотря на свою значимость, империя распалась около 100 года н. э., оставив после себя окутанный тайнами и домыслами наследие своих потомков. Однако гунны впервые вторглись в Европу около 370 года н. э. Это произошло после того, как они пересекли Волгу и покорили аланов, другую цивилизацию кочевых воинственных конников. Таким образом, похоже, что остатки хунну не спешили, смешавшись с другими народами, прежде чем этот новый народ, гунны, начал своё буйство.

«Предки гуннов Аттилы на протяжении многих поколений продвигались на запад и смешивались с населением по всей Евразии», — пояснил соавтор статьи Вальтер Поль.

Гунны разного происхождения

Итак, к чему же это нас приводит? Исследование ставит под сомнение представление о гуннах как о единой орде. Вместо этого он демонстрирует динамичное взаимодействие культур и генов. Захоронения восточного типа с их разнообразным происхождением намекают на существование элитного класса, связанного со степью. Однако более широкий состав населения отражает многовековое смешение.

Йоханнес Краузе, директор отдела археогенетики Института Макса Планка и соавтор, считает это триумфом науки. «В более широком смысле исследование подчёркивает, как передовые генетические исследования в сочетании с тщательным изучением археологического и исторического контекста могут разрешить многовековые споры о составе и происхождении древних популяций», — говорит он.

Конечно, вопросы остаются. Как эти потомки хунну добились известности среди гуннов? Что побудило их предков перебраться на запад? Мы не знаем. Но эти интригующие открытия проливают свет на то, как развивался древний мир, где империи расцветали и рушились, и где родословные тянулись через континенты, словно нити в огромном древнем полотне.

Результаты исследования были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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