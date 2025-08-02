Трамп дал приказ переместить две атомные подводные лодки ближе к России

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки в «соответствующих регионах» в ходе ссоры с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, пишет Sky News.

Это произошло после того, как Медведев, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности России, сказал президенту США в четверг, чтобы тот помнил, что у Москвы есть советский потенциал ядерного удара последней надежды.

В пятницу Трамп написал в социальных сетях: «Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим».

«Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, я надеюсь, что это не будет одним из таких случаев. Спасибо за внимание к этому вопросу!» - написал американский президент.