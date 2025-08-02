экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ташкентской области построят новый международный аэропорт

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заслушал доклад о реализации крупных транспортных проектов в стране, пишет пресс-служба президента РУз.

К 2030 году пассажиропоток через Ташкент прогнозируется на уровне 15 миллионов человек. Действующий столичный аэропорт не располагает достаточной пропускной способностью и не может быть расширен из-за расположения в городской черте.

В связи с этим запланировано строительство нового международного аэропорта в Ташкентской области. В настоящее время изучаются предложения зарубежных компаний в рамках государственно-частного партнерства.

Также стало известно, что подготовлен закон «Об автомобильных дорогах» в новой редакции для создания благоприятной инвестиционной среды.

Компании из нескольких стран проявили интерес к строительству альтернативной скоростной автомагистрали между Ташкентом и Самаркандом.

Президент подчеркнул необходимость тщательной проработки стратегически важных инфраструктурных объектов и скорейшего перехода к их практической реализации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com