В Ташкентской области построят новый международный аэропорт

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заслушал доклад о реализации крупных транспортных проектов в стране, пишет пресс-служба президента РУз.

К 2030 году пассажиропоток через Ташкент прогнозируется на уровне 15 миллионов человек. Действующий столичный аэропорт не располагает достаточной пропускной способностью и не может быть расширен из-за расположения в городской черте.

В связи с этим запланировано строительство нового международного аэропорта в Ташкентской области. В настоящее время изучаются предложения зарубежных компаний в рамках государственно-частного партнерства.

Также стало известно, что подготовлен закон «Об автомобильных дорогах» в новой редакции для создания благоприятной инвестиционной среды.

Компании из нескольких стран проявили интерес к строительству альтернативной скоростной автомагистрали между Ташкентом и Самаркандом.

Президент подчеркнул необходимость тщательной проработки стратегически важных инфраструктурных объектов и скорейшего перехода к их практической реализации.