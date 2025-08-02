ФБР скрыло имя Трампа в документах по делу Эпштейна

CentralAsia (CA) - Федеральное бюро расследований США отредактировало документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, удалив имена президента Дональда Трампа и других известных лиц, сообщило агентство Bloomberg.

Группа сотрудников ФБР, ответственная за соблюдение закона о свободе информации, провела окончательный обзор файлов дела Эпштейна. В ходе проверки были обнаружены многочисленные упоминания Трампа и других известных людей.

Bloomberg подчеркивает, что само упоминание имен не является доказательством виновности или намеком на правонарушение. Контекст, в котором упоминались эти имена, остается неизвестным.

Имя Трампа было скрыто на основании двух исключений из закона о свободе информации, защищающих персональные данные от «неоправданного вторжения в личную жизнь». Источники Bloomberg указывают, что в 2006 году, когда началось федеральное расследование в отношении Эпштейна, Трамп был частным лицом.

Агентство отмечает, что такая практика является распространенной для американских властей даже в случаях с публичными персонами.

Документы отредактировали перед тем, как Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что «дальнейшее раскрытие» материалов по делу Эпштейна «не будет целесообразным или оправданным».

Трамп был знаком с Эпштейном и после смерти финансиста неоднократно утверждал, что тот вел список клиентов, которым «одалживал» несовершеннолетних. Президент предполагал, что в списке могли находиться политики-демократы, и обещал опубликовать его после возвращения в должность.

Однако администрация Трампа недавно заявила, что такого списка не существует, что вызвало критику со стороны наиболее преданных сторонников президента.