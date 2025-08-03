В СУАР произошло землетрясение силой 4,5 балла
- Азия и мир, общество
- 8:40, 03 августа 2025
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CentralAsia (CA) - На территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая 2 августа в 21:57 произошло землетрясение силой 4,5 балла.
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана: очаг землетрясения располагается: на территории КНР, в 144 км к юго-востоку от кыргызского города Нарын.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.
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