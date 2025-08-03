В СУАР произошло землетрясение силой 4,5 балла

CentralAsia (CA) - На территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая 2 августа в 21:57 произошло землетрясение силой 4,5 балла.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана: очаг землетрясения располагается: на территории КНР, в 144 км к юго-востоку от кыргызского города Нарын.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.