На Камчатке впервые за 475 лет проснулся вулкан Крашенинникова

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CentralAsia (CA) - На полуострове Камчатка 3 августа в 4:50 по местному времени началось первое зафиксированное в истории извержение вулкана Крашенинникова. Последняя активность данного вулкана отмечалась около 1550 года.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), столб пепла поднимается на высоту 5-6 километров. Пепловый шлейф протянулся на 75 километров в восточном направлении.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, что указывает на потенциальную угрозу для авиации, особенно низколетящих воздушных судов.

МЧС настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от посещения района извержения и категорически запрещает попытки восхождения на вулкан.

Вулкан Крашенинникова входит в состав Восточного вулканического пояса Камчатки и находится примерно в 200 километрах от административного центра региона — Петропавловска-Камчатского.