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Облачно, днем до +38 — прогноз погоды по Узбекистану

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 4 августа.

ТАШКЕНТ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 35-37°.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. 

Температура ночью 18-23°, днем 31-36°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. 

Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 35-40°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. 

Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

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