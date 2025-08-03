Облачно, днем до +38 — прогноз погоды по Узбекистану

- Узбекистан, погода
- 10:58, 03 августа 2025
- Просмотров: 773
CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 4 августа.
ТАШКЕНТ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 35-37°.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 18-23°, днем 31-36°.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 35-40°.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.