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ПВО России перехватила 93 украинских дрона за ночь
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В ночь с 2 на 3 августа с 23:30 до 05:00 московского времени силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 60 единиц — было сбито над акваторией Черного моря.

На территории Воронежской области уничтожено 18 беспилотников, в Белгородской области — 7.

По 3 и 2 дрона соответственно перехвачены над Брянской и Курской областями.

По одному беспилотнику сбито в воздушном пространстве Нижегородской области, Краснодарского края и Республики Крым.

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