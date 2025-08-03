ПВО России перехватила 93 украинских дрона за ночь
- Азия и мир, политика
- 12:40, 03 августа 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В ночь с 2 на 3 августа с 23:30 до 05:00 московского времени силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — 60 единиц — было сбито над акваторией Черного моря.
На территории Воронежской области уничтожено 18 беспилотников, в Белгородской области — 7.
По 3 и 2 дрона соответственно перехвачены над Брянской и Курской областями.
По одному беспилотнику сбито в воздушном пространстве Нижегородской области, Краснодарского края и Республики Крым.
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