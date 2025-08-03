Зеленский сообщил о завершении поисковых операций после российского удара по Киеву, погибли 31 человек

На месте одного из пострадавших объектов // Официальный аккаунт В.Зеленского

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский 2 августа заявил о завершении поисковых операций на месте российского удара по жилому зданию в Киеве. По его словам, ракета попала непосредственно в обычный жилой дом, в результате чего погибли 28 человек.

Общее число жертв от удара по столице составило 31 человек, включая пятерых детей. Среди погибших дети, родившиеся в 2007, 2011, 2014, 2018 и 2022 годах. Глава государства выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Зеленский охарактеризовал произошедшее как «один из самых жестоких российских ударов по Киеву». Пострадали 179 человек. Удару подверглись жилые здания, предприятия и одна из киевских мечетей. По словам президента, военной цели в атаке не было.

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Украинский лидер отметил, что многие страны мира поддержали Украину и осудили Россию. Он указал, что предложения о прекращении огня выдвигались неоднократно - как украинские, так и американские, а также от других стран. Однако, по его словам, «единственным ответом России были попытки получить больше времени для войны и террора».

Зеленский подчеркнул важность перспективы введения новых жестких санкций против России, которые должны затронуть не только Россию, но и все российские финансы и схемы пополнения российского бюджета.