ВМО подтвердила рекордную вспышку молнии в США. Фото

// Edward Mitchell

CentralAsia (CA) - Всемирная метеорологическая организация (ВМО) установила новый мировой рекорд по самой продолжительной вспышке молнии — 829 км, зафиксированной в штормовой зоне США.

Мегавспышка произошла в октябре 2017 года во время прохождения грозовой системы. Молния охватила территорию от восточного Техаса до Канзас-Сити, что сопоставимо с расстоянием между Парижем и Венецией. Преодоление такого расстояния на автомобиле заняло бы восемь-девять часов, на коммерческом самолете — не менее 90 минут.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло отметила, что молния представляет серьезную опасность, ежегодно унося множество жизней по всему миру. «Эти новые данные подчеркивают важность проблем общественной безопасности, связанных с заряженными облаками, которые могут вызывать вспышки, распространяющиеся на чрезвычайно большие расстояния и оказывать серьезное воздействие на авиационный сектор и вызвать природные пожары», - сказала она.

Комитет ВМО по экстремальным явлениям погоды и климата признал новый рекорд с помощью спутниковых технологий. Результаты опубликованы в Бюллетене Американского метеорологического общества.

Погрешность нового рекорда составляет ± 8 км. Предыдущий рекорд был установлен 29 апреля 2020 года на территории южной части США и составил 768 ± 8 км.

Рекордная вспышка произошла на Великих равнинах Северной Америки — в одной из наиболее уязвимых для гроз мезомасштабных конвективных систем зон, где возникают экстраординарные мегавспышки.

Событие 2017 года стало одним из первых штормов, зафиксированных новейшим геостационарным спутником NOAA (GOES-16). Конкретная вспышка не была обнаружена при первоначальном анализе шторма, но выявлена при повторном изучении грозы.

Профессор Рэндалл Червени, докладчик ВМО по экстремальным явлениям погоды и климата, отметил, что новый рекорд демонстрирует невероятную силу природной среды и свидетельствует о научном прогрессе в наблюдении таких явлений. Он предположил, что существуют еще большие экстремальные значения, которые могут быть обнаружены с накоплением дополнительных высококачественных измерений.

В Архиве данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях хранятся официальные записи о мировых, полушарных и региональных экстремальных явлениях, включая температуру, давление, осадки, град, ветер, молнии, торнадо и тропические циклоны.