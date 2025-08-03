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В отношении экс-прокурора по делу Трампа начата проверка

CentralAsia (CA) -  Федеральное агентство, контролирующее поведение госслужащих, начало проверку в отношении бывшего спецпрокурора Джека Смита, который вел уголовные дела против Дональда Трампа. Расследование инициировал сенатор-республиканец Том Коттон, обвинивший Смита в попытке повлиять на президентские выборы 2024 года, пишет Reuters.

Как подтвердило агентству Управление по особым делам (Office of Special Counsel, OSC), проверка касается возможного нарушения Смитом «Акта Хэтча» — закона, который запрещает федеральным чиновникам использовать свое положение для политической деятельности. OSC — независимый орган, который следит за поведением госслужащих, но не имеет полномочий возбуждать уголовные дела.

Джек Смит, ранее занимавший пост спецпрокурора Минюста США, расследовал два дела против Трампа — о незаконном хранении секретных документов и о попытке оспорить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Ни одно из дел не дошло до суда — процесс был приостановлен серией апелляций и решением Верховного суда о неприкосновенности бывших президентов.

После победы Дональда Трампа на выборах Смит официально прекратил дела, сославшись на политику Минюста не преследовать действующего президента, но опубликовал отчет, где заявил, что собранных доказательств было бы достаточно для вынесения Трампу обвинительного приговора.

Сенатор Коттон назвал Смита «политическим актором под маской госслужащего» и заявил, что тот сознательно вмешивался в избирательный процесс. Сам Смит, ушедший с должности в January, пока не комментировал проверку, начатую в отношении него.

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