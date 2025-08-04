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Токаев поручил ввести мораторий на застройку в верхней части Алматы

CentralAsia (KZ) -  Президент Кахахстана Касым-Жомарт Токаев 3 августа принял акима города Алматы Дархана Сатыбалды, сообщает Акорда.

Президент поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых домов и точечную застройку в верхней части города. Исключение составят лишь объекты социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренные генеральным планом.

Глава государства также распорядился внести изменения в Генплан, направленные на усиление природоохранных мер, защиту предгорной зоны от хаотичной застройки и обеспечение сбалансированного развития городской среды.

По словам акима, в Алматы реализуется полицентричная модель развития, которая снижает нагрузку на центр города и способствует равномерному распределению инфраструктуры. Он также сообщил, что в первом полугодии 2025 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 11%, а объем инвестиций в основной капитал увеличился на 25,4%. Отдельное внимание уделяется созданию эффективной транспортной системы.

Однако Токаев подчеркнул, что приоритетом должно оставаться сохранение природной среды и устойчивое развитие города.

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