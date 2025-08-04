В некоторых странах Европы из-за погоды усиливается риск пожаров и гроз

// BBC

CentralAsia (CA) - В Испании и Португалии объявили о высоком риске лесных пожаров, в скандинавских странах температура бьёт рекорды, а в Польше готовятся к ураганам и проливным дождям с грозами. Об этом 3 августа сообщил Euronews.

В материковой части Португалии введён режим ЧП из-за высокой пожарной опасности на фоне аномальной жары — температура колеблется от +36 до +44 °C. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. В долине реки Дуэро произошла эвакуация населения из-за возгорания.

Климатологи связывают экстремальные температуры с горячими воздушными массами, пришедшими с севера Африки. Испания столкнулась уже со второй волной жары за лето, которая, по прогнозам, достигнет пика в понедельник и вторник. Почти по всей стране, за исключением Кантабрии и Канарских островов, объявлено «красное предупреждение» о неблагоприятных погодных условиях.

Скандинавские страны, традиционно известные своей прохладной погодой, испытывают самую затяжную жару с 1960-х годов. В Финляндии температура в июле не опускалась ниже +30 °C в течение трёх недель, в Швеции — на протяжении 12 дней. Кроме того, регион страдает от ураганов и гроз, нередко сопровождающихся лесными пожарами, вызванными ударами молний.

На востоке Польши синоптики предупреждают о сильных грозах, ливнях, граде и порывах ветра до 80 км/ч. Прогнозируется выпадение до 45 мм осадков. Также в некоторых регионах ожидается очередная жара с температурами около +30 °C.

В Италии, где долгое время сохранялся невыносимый зной, метеослужбы сообщают о постепенном снижении температуры. На Адриатическом побережье уже начались проливные дожди. В городе Пьомбино во время грозы молния ударила в 70-летнего мужчину на пляже. Его удалось спасти: спустя 30 минут реанимации сердце пострадавшего запустили, после чего он был госпитализирован.