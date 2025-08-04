Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 61 БПЛА
- Азия и мир, происшествия
- 10:28, 04 августа 2025
- Просмотров: 743
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 61 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 4 августа сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:
- 18 – над акваторией Черного моря;
- 12 – над территорией Воронежской области;
- 11 – над территорией Республики Крым;
- 8 – над территорией Белгородской области;
- 6 – над территорией Волгоградской области;
- 2 – над территорией Брянской области;
- 2 – над территорией Ростовской области;
- 1 – над территорией Московского региона;
- 1 – над территорией Рязанской области.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.