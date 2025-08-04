Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 61 БПЛА

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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 61 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 4 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

18 – над акваторией Черного моря;

12 – над территорией Воронежской области;

11 – над территорией Республики Крым;

8 – над территорией Белгородской области;

6 – над территорией Волгоградской области;

2 – над территорией Брянской области;

2 – над территорией Ростовской области;

1 – над территорией Московского региона;

1 – над территорией Рязанской области.