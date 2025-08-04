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Российские ПВО за прошедшую ночь сбили 61 БПЛА
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 61 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом 4 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно данным Минобороны, БПЛА были нейтрализованы в следующих районах:

  • 18 – над акваторией Черного моря;
  • 12 – над территорией Воронежской области;
  • 11 – над территорией Республики Крым;
  • 8 – над территорией Белгородской области;
  • 6 – над территорией Волгоградской области;
  • 2 – над территорией Брянской области;
  • 2 – над территорией Ростовской области;
  • 1 – над территорией Московского региона;
  • 1 – над территорией Рязанской области.
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