Токаев провёл переговоры с генсеком ООН в Алматы

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, прибывшим с визитом в Алматы.

Как сообщает Акорда, стороны обсудили вопросы устойчивого развития. Президент отметил важность открытия в Казахстане первого в Центральной Азии Регионального центра ООН по целям устойчивого развития, назвав это значимым шагом для всего региона. Он выразил признательность за поддержку этой инициативы со стороны ООН, а также подтвердил приверженность Казахстана принципам мультилатерализма, дипломатии и международного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев также сказал, что Казахстан поддерживает усилия Генсека по реформированию ООН и разделяет приоритеты инициативы UN80.

Гутерриш оценил вклад страны в укрепление международного диалога. Он добавил, что Казахстан является «символом мира и диалога», напомнив о решении отказаться от ядерного оружия, ставшем примером для других государств.

Стороны обсудили перспективы работы Регионального центра по ЦУР в Центральной Азии и Афганистане, реформу системы ООН, а также актуальные международные и региональные вопросы.

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