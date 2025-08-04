Монголия и Финляндия укрепляют сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх провела официальные переговоры с Министром иностранных дел Финляндской Республики Элиной Валтонен в рамках ее официального визита в Финляндскую Республику 1 августа 2025 года, сообщило Министерство иностранных дел.

В ходе встречи стороны подчеркнули динамичное развитие традиционных дружественных отношений между Монголией и Финляндской Республикой, основанных на общих ценностях, таких как взаимное доверие, демократия, права человека и верховенство закона. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, возобновляемых источников энергии, лесного хозяйства, зеленых технологий, охраны окружающей среды, образования, культуры и туризма. Министры иностранных дел двух стран подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной политики.

Министры подчеркнули важность соблюдения Хельсинкских принципов и обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), договорившись о дальнейшем укреплении взаимодействия в этой области. По итогам официальных переговоров министры иностранных дел Монголии и Финляндской Республики приняли Совместное заявление.

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