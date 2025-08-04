Батцэцэг встретилась министром экониомики Финляндской Республики

CentralAsia (MNG) - 1 августа 2025 года в рамках своего официального визита в Финляндскую Республику Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с министром экономики Финляндской Республики Сакари Пуйсто, сообщило Министерство иностранных дел.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг Батмөн представила политическую, социальную и экономическую ситуацию в Монголии, реализуемую правительством долгосрочную и среднесрочную политику развития и основные цели, отраженные в ней. Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения товарооборота между двумя странами и возможности поставок монгольской шерстяной и кашемировой продукции в Финляндию и страны Северной Европы.

Она также выразила свою приверженность расширению двустороннего сотрудничества в ведущих секторах Финляндии, таких как лесонасаждение, зеленое развитие, туризм и возобновляемые источники энергии, а также эффективной работе по развитию взаимовыгодного и практического сотрудничества.

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