Умер казахстанский космонавт Талгат Мусабаев

CentralAsia (KZ) - На 75-м году жизни скончался казахстанкий космонавт-лётчик Талгат Мусабаев. Об этом 4 августа сообщили местные СМИ.

За свою карьеру он трижды совершал полёты в космос — в 1994, 1998 и 2001 годах. В общей сложности Мусабаев провёл в открытом космосе 43 часа 46 минут и совершил 8 выходов.

В начале 2000-х годов он занимал должности начальника боевой подготовки Управления армейской авиации Казахстана и заместителя начальника Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Позднее возглавлял российско-казахстанский проект «Байтерек», Аэрокосмический комитет при Министерстве образования и науки, а также Национальное космическое агентство Казахстана.

С 2017 по 2023 год Талгат Мусабаев был депутатом Сената парламента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося космонавта, национального героя и общественного деятеля Талгата Мусабаева.

«Талгат Амангельдиевич – герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний. Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме президента.

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