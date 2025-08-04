Новая центральная станция очистки сточных вод начнет работу в октябре

CentralAsia (MNG) - Строительство новых Центральных очистных сооружений сточных вод в Улан-Баторе, начатое в 2020 году, достигло ключевого этапа: первый пробный запуск станции состоялся в период праздника Наадам в июле 2025 года.

Полный ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2025 года, после чего эксплуатация существующих очистных сооружений будет прекращена. После годичного этапа испытаний и стабилизации станция будет официально передана Государственной комиссии.

Новые очистные сооружения, спроектированные в соответствии с современными экологическими стандартами, способны очищать 250 000 кубометров бытовых и предварительно очищенных промышленных сточных вод в сутки.

Работа станции основана на двух основных технологиях: очистке сточных вод и переработке осадка. Это позволит значительно снизить неприятные запахи, характерные для старой станции. С 2023 года эксплуатационный персонал проходит постоянное обучение в городах по всей Китайской Народной Республике для обеспечения эффективного управления и технического обслуживания.

Нынешние Центральные очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 1964 году, изначально были рассчитаны на обработку 160 000–170 000 кубометров сточных вод в сутки. Однако сейчас они принимают в среднем около 210 000 кубометров, а в летние месяцы — до 240 000 кубометров, что значительно превышает проектную мощность.

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