Тулия Аксон: «МПС поддержит усилия Монголии по укреплению гендерного равенства»

CentralAsia (MNG) - Председатель ВГХ (парламента) Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ и президент Межпарламентского союза (МПС) Тулия Аксон провели официальную встречу 31 июля 2025 года, сообщает Отдел по связям со СМИ и общественностью Парламента Монголии.

Председатель Парламента Монголии выразил благодарность за сотрудничество и поддержку со стороны МПС и стран-членов в укреплении демократии и совершенствовании законодательной деятельности. Г-н Амарбаясгалан Дешзэгвэ подчеркнул, что после внедрения смешанной избирательной системы в соответствии с пересмотренной Конституцией Монголии число депутатов парламента увеличилось до 126, 32 из которых – женщины. Он отметил, что это вывело Монголию в число ведущих стран Азии по уровню участия женщин в парламенте, что свидетельствует о заметном прогрессе на пути к достижению целей, поставленных МПС.

Председатель Амарбаясгалан заявила, что готовится инициативное предложение по созданию консультативного органа по деградации земель и опустыниванию при Постоянном комитете по устойчивому развитию МПС в связи с 17-й сессией Конференции сторон (КС-17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которая состоится в Монголии, выразив уверенность в том, что МПС активно поддержит эту инициативу.

Президент МПС Тулия Аксон подчеркнула поддержку МПС усилий Монголии по укреплению гендерного равенства, отметив, что сотрудничество между парламентами и МПС играет жизненно важную роль в содействии равному и доступному будущему для всех. Президент Тулия Аксон, которая уделяет особое внимание вопросам укрепления прав женщин и гендерного равенства, заявила, что МПС поддержит инициативу, отраженную в стратегическом плане Великого государственного хурала, направленном на защиту прав человека и создание правовой среды, ориентированной на интересы людей.

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