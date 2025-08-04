На таджикско-афганской границе за полгода произошло 10 вооружённых столкновений

CentralAsia (TJ) - На границе Таджикистана с Афганистаном за первое полугодие 2025 года зафиксировано 10 вооружённых столкновений между таджикскими силовыми структурами и афганскими наркоторговцами. Об этом 29 июля сообщили местные СМИ со ссылкой на директора Агентства по контролю за наркотиками Зафара Самада.

В результате перестрелок на таджикско-афганской границе были нейтрализованы четверо нарушителей — все они оказались гражданами Афганистана. Основная часть столкновений произошла в районах, прилегающих к афганской провинции Бадахшан, граничащей с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана. По его словам, злоумышленники нередко использовали тяжёлое вооружение и современные средства связи.

Число таких инцидентов уже превысило показатели за аналогичный период 2024 года, когда было зафиксировано шесть случаев.

«Афганистан по-прежнему остаётся основным источником наркотрафика, проходящего через территорию Таджикистана. Только в первой половине 2025 года в приграничных районах было изъято 1 тонна 692 килограмма наркотических веществ — это составляет 54,4% от всех изъятий по стране», — отметил Зафар Самад.

С января по июнь 2025 года в Таджикистане было изъято 3 тонны 107 кг наркотиков, что превышает прошлогодний показатель за тот же период (3 тонны 96 кг).

Объёмы изъятий по ведомствам:

Министерство внутренних дел — 1 тонна 176 кг (в 2024 году — 2 тонны 89 кг);

Государственный комитет национальной безопасности — 1 тонна 459 кг (в 2024 году — 789 кг);

Агентство по контролю за наркотиками — 384 кг (в 2024 году — 217 кг);

Таможенная служба — 83 кг (в 2024 году — не зафиксировано изъятий);

Агентство по борьбе с коррупцией — 3 кг (в 2024 году — 508 г).

Также было изъято 155 кг психотропных веществ — на 85% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также изъяты 21 тыс. 741 таблетка наркотических препаратов, из которых 15 тыс. 824 — сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками.

В рамках противодействия наркопреступности в первой половине 2025 года было выявлено 86 правонарушений, что на 56% больше по сравнению с 2024 годом. Пресечена деятельность 24 преступных групп (в 2024 году — 15), в составе которых находились 53 человека.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения