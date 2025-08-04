В Казахстане задержали вице-министра транспорта по подозрению в получении взятки

CentralAsia (KZ) - В Казахстане задержали вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева. Об этом 4 августа сообщили казахские СМИ.
Информация о задержании Аблалиева появилась 2 августа, однако тогда Комитет национальной безопасности (КНБ) не стал её подтверждать. Несмотря на это, ряд источников утверждали, что сведения о задержании достоверны.
4 августа КНБ официально подтвердил факт задержания и опубликовал оперативные видеокадры. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов останавливают чиновника на улице, а позже проводят обыск в его доме. В ходе следственных действий из вазы изымается крупная сумма наличных денег.
Официальные причины задержания в КНБ пока не разглашаются. Тем временем в сети распространяются предположения о возможном получении крупной взятки в размере $78 тыс. и причастности к незаконному покровительству.
Аблалиев занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года. До этого он был заместителем акима Северо-Казахстанской области и работал в Комитете автомобильных дорог.