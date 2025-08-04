Вулкан Крашенинникова на Камчатке второй раз за стуки выбросил пепел

CentralAsia (CA) - Вулкан Крашенинникова на Камчатке 4 августа второй раз за сутки выбросил пепел на высоту до 4 км. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

Шлейф от вулкана распространился в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива. На его пути нет населённых пунктов, выпадения пепла в населённых пунктах не зафиксированы, сообщили в МЧС: «Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано».

Это уже второй за сутки пепловый выброс. 3 августа вулкан Крашенинникова впервые с XV века начал проявлять активность — первый выброс пепла поднялся на высоту 6 км при общей высоте вулкана 1856 м. Ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

По словам директора Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексея Озерова, извержение может представлять угрозу туристам в Долине гейзеров — одном из крупнейших гейзерных полей мира, расположенном на Камчатке.

Начало извержения вулкана Крашенинникова связывают с землетрясением магнитудой 8,7, произошедшим 30 июля. После него произошло цунами и началось извержение вулкана Ключевская сопка.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН также сообщил о термальной аномалии на вулкане Мутновском. Сообщается, что из-за непрерывных афтершоков проведение точного сейсмического мониторинга Мутновского вулкана и прогнозирование его извержений в настоящее время невозможно. Специалисты подчеркнули, что посещение этого вулкана представляет серьёзную опасность и настоятельно не рекомендуется.