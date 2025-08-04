Военный суд в Москве начал рассмотрение дела о теракте в «Крокус сити холле»

// ТАСС

CentralAsia (CA) - Второй Западный окружной военный суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 19 обвиняемых — исполнителей и соучастников теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске и унёсшего жизни 149 человек, сообщил ТАСС 4 августа.

Заседание проходит в одном из зданий Мосгорсуда. «Судебное заседание объявляется открытым», — объявил председательствующий судья. Дело рассматривает коллегия из трёх судей. На процесс пришли более 30 потерпевших.

В понедельник заседание началось в открытом режиме, однако ожидается, что основной процесс будет проходить без присутствия СМИ и публики из-за наличия в материалах секретных сведений, а также информации, разглашение которой может помешать розыску объявленных ранее фигурантов. В суде действуют беспрецедентные меры безопасности.

Теракт в «Крокус сити холле» произошёл 22 марта 2024 года. По данным следствия, боевики ворвались в здание, открыли огонь по зрителям и подожгли помещение. В результате нападения погибли 149 человек, более 180 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация ИГ (запрещена в России). Вскоре после нападения были задержаны подозреваемые, часть причастных лиц объявлена в международный розыск.