Узбекистан намерен покупать хлопок из США

CentralAsia (UZ) - Делегация Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана с 23 по 29 июля провела в США ряд встреч. Об этом 1 августа сообщил МИПТ страны.

Во время переговоров с Министерством сельского хозяйства США и Ассоциацией хлопка США обсуждались поставки в рамках программы GSM-102, предусматривающей кредитные гарантии для импорта сельхозпродукции, включая вопрос увеличения кредитного лимита. Также стороны рассмотрели запуск инициативы Made from U.S. Cotton, предполагающей экспорт в третьи страны продукции, произведённой в Узбекистане из американского хлопка.

В ходе визита прошли встречи с Министерством торговли США, а также с представителями ведущих американских компаний и отраслевых ассоциаций, среди которых Levi Strauss & Co., PVH Corp., Macy’s, American Eagle Outfitters и другие. Обсуждались перспективы расширения экспорта узбекского текстиля, строительных материалов, электротехнической продукции и сельхозтоваров, а также возможности размещения товаров на маркетплейсах и торговых сетях Соединённых Штатов.

Делегация Узбекистана организовала участие 25 местных текстильных компаний под брендом Made in Uzbekistan в международных выставках Texworld NYC, Apparel Sourcing USA и Home Textiles Sourcing Expo в Нью-Йорке.