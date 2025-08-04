Россия и Китай начали совместные учения в Японском море

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CentralAsia (CA) - Военно-морские силы России и Китая приступили к совместным манёврам в рамках учений «Морское взаимодействие – 2025», которые проходят в Японском море с 3 по 5 августа. Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте России.

В ходе учений стороны отрабатывают задачи противолодочной обороны, противовоздушной защиты, а также проводят артиллерийские стрельбы. В манёврах задействованы корабли и подводные силы обеих стран: в составе совместного соединения — большой противолодочный корабль ВМФ России, два китайских эсминца, дизель-электрические подводные лодки и китайское судно для спасения подводных лодок.

Учения проходят вблизи российского Владивостока и были запланированы задолго до того, как за два дня до их начала президент США Дональд Трамп распорядился разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» на фоне заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о ядерных угрозах.

Завершение учений запланировано на вторник, 5 августа.