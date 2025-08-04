Четыре исполнителя теракта в «Крокусе» признали в суде свою вину, - СМИ

// ТАСС

CentralAsia (CA) - Четыре исполнителя теракта в «Крокусе» 4 августа признали свою вину в суде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката.

Заседание проходит в одном из зданий Мосгорсуда. На процесс пришли более 30 потерпевших. Заседание проходит в открытом режиме, однако основной процесс проходит без присутствия СМИ и публики из-за наличия в материалах секретных сведений, а также информации, разглашение которой может помешать розыску объявленных ранее фигурантов.

ТАСС также сообщил, что почти все потерпевшие после теракта в обратились к психологам.

Теракт в «Крокус сити холле» произошёл 22 марта 2024 года. По данным следствия, боевики ворвались в здание, открыли огонь по зрителям и подожгли помещение. В результате нападения погибли 149 человек, более 180 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация ИГ (запрещена в России). Вскоре после нападения были задержаны подозреваемые, часть причастных лиц объявлена в международный розыск.