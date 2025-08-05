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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан, его встретил Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства примет участие в работе третьей конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

В аэропорту города Туркменбаши главу государства встретил председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Конференция пройдёт в туркменистанском Авазе. 

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