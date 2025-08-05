Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан, его встретил Гурбангулы Бердымухамедов
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства примет участие в работе третьей конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
В аэропорту города Туркменбаши главу государства встретил председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Конференция пройдёт в туркменистанском Авазе.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения