Трамп пригрозил «значительно» повысить пошлины для Индии из-за российской нефти. МИД Индии ответил

CentralAsia (CA) - США «значительно» повысят торговые пошлины для Индии, поскольку она получает прибыль от перепродажи российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он не уточнил, на сколько поднимет тарифы и когда это произойдет.

«Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть этих закупок на открытом рынке, получая огромные прибыли. Им неважно, сколько людей в Украине гибнет от рук российской военной машины», — написал Трамп в Truth Social.

Индия считает необоснованными и неразумными претензии Евросоюза и США по поводу импорта в страну российской нефти после начала конфликта в Украине. Об этом сказано в заявлении официального представителя индийского МИД Рандхира Джайсвала.

«Индия начала импортировать нефть из России, так как традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта»,— объяснили позицию страны в МИД. Более того, Джайсвал подчеркнул, что в то время США активно поощряли такой подход ради укрепления стабильности на мировом рынке энергоресурсов. Импорт российской нефти в Индии назвали «необходимостью».

Индийское министерство обвинило западные страны в непоследовательности. Так, согласно индийскому заявлению, Соединенные Штаты продолжают покупать у России удобрения, химикаты, палладий для производства электромобилей и гексафторид урана для атомной промышленности.

Европа же импортирует из России химикаты, железо и сталь, машины и транспортное оборудование, а также энергоносители. Причем, как подчеркивается в заявлении, в 2024 году закупка Европой российского СПК достигла рекордных 16,5 млн тонн, а двусторонний товарооборот в тот же год составил €67,5 млрд. «Это значительно превышает общий объем торговли Индии с Россией»,— сказано в пресс-релизе.

В последние недели президент США Дональд Трамп не раз угрожал Индии санкциями из-за российской нефти. 1 августа он ввел 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии. В индийском правительстве заявили, что продолжат закупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа.

Трамп считает, что Индия, закупая нефть у России, финансирует полномасштабное российское вторжение в Украину, сообщили в Белом доме.