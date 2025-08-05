Во Франции произошёл транспортный коллапс из-за отключения электричества

- Азия и мир, общество
- 10:16, 05 августа 2025
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CentralAsia (CA) - Железнодорожное сообщение между Парижем и севером Франции было серьёзно нарушено из-за отключения электроэнергии, сообщает France info.
Задерживались или были отменены не только местные поезда, но и по меньшей мере 17 поездов Eurostar в Брюссель, Амстердам и Лондон и обратно.
Французские национальные железные дороги (SNCF) надеются, что нормальное движение поездов вернётся во вторник утром.
Дочерняя компания SNCF сообщила, что инцидент – отключение электричества – произошёл на участке Мусси (Валь-д’Уаз). Причину уже установили, но необходимы серьёзные ремонтные работы, отметили в компании.
Компания советует путешественникам отложить поездку, если это возможно, и уверяет, что они могут вернуть деньги или обменять бесплатно билет.
Масштабные перебои на одном из самых оживлённых международных железнодорожных маршрутов Европы происходят в самый разгар летнего туристического сезона, пишет Euronews.
Ранее пассажиры Eurostar столкнулись с многочисленными задержками и отменами рейсов после того, как во Франции на железнодорожных путях погибли два человека, а позже недалеко от Лилля были украдены кабели.