Во Франции произошёл транспортный коллапс из-за отключения электричества

CentralAsia (CA) - Железнодорожное сообщение между Парижем и севером Франции было серьёзно нарушено из-за отключения электроэнергии, сообщает France info.

Задерживались или были отменены не только местные поезда, но и по меньшей мере 17 поездов Eurostar в Брюссель, Амстердам и Лондон и обратно.

Французские национальные железные дороги (SNCF) надеются, что нормальное движение поездов вернётся во вторник утром.

Дочерняя компания SNCF сообщила, что инцидент – отключение электричества – произошёл на участке Мусси (Валь-д’Уаз). Причину уже установили, но необходимы серьёзные ремонтные работы, отметили в компании.

Компания советует путешественникам отложить поездку, если это возможно, и уверяет, что они могут вернуть деньги или обменять бесплатно билет.

Масштабные перебои на одном из самых оживлённых международных железнодорожных маршрутов Европы происходят в самый разгар летнего туристического сезона, пишет Euronews.

Ранее пассажиры Eurostar столкнулись с многочисленными задержками и отменами рейсов после того, как во Франции на железнодорожных путях погибли два человека, а позже недалеко от Лилля были украдены кабели.