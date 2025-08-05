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Река в Алматы окрасилась в зеленый цвет

CentralAsia (KZ) -  В Алматы ищут виновных в загрязнении реки Каргалы. Предположительно с моста могли сбросить химическое вещество, сообщили в акимате города.

Вода в реке окрасилась в зелёный цвет между улицей Жандосова и проспекту Абая. На место для обследования выехали специалисты управления экологии и окружающей среды Алматы.

«Для определения состава вещества и степени возможного загрязнения департаменты экологии и санитарно-эпидемиологического контроля города отобрали пробы воды для лабораторных исследований. 5 августа запланированы совместные мероприятия по установлению причин и виновных лиц с участием управления экологии и окружающей среды Алматы, Наурызбайского акимата, департаментов экологии и санитарно-эпидемиологического контроля и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции», – сообщили в акимате.

Сейчас вода в русле реки сохраняет естественный цвет, признаков загрязнения нет, отметили в госоргане.

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