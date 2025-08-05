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Южная Корея демонтировала громкоговорители на границе с КНДР

CentralAsia (CA) -  Военные Республики Корея 4 августа начали демонтаж громкоговорителей для пропагандистских передач, установленных вдоль границы с КНДР, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Минобороны страны. Меры последовали в целях снижения межкорейской напряженности.

Южная Корея в июне 2024 года возобновила пропагандистское вещание в адрес северных соседей после шестилетней паузы в ответ на «неоднократные запуски Пхеньяном воздушных шаров с мусором» через границу, говорится в сообщении.

11 июня президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен распорядился приостановить этот процесс в приграничных районах в рамках усилий по налаживанию напряженных отношений с Севером. Как сообщается, данные действия не повлияют на уровень боеготовности вооруженных сил.

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