В Казахстане выросли цены на сжиженный нефтяной газ

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CentralAsia (KZ) - С 1 августа 2025 года в Казахстане начали действовать новые предельные цены на сжиженный нефтяной газ для автогазозаправочных станций. Приказы об этом подписал министр энергетики.

В Астане и Алматы литр автогаза теперь стоит 112 тенге ($0,21) вместо прежних 102 ($0,19). Такая же цена установлена в Шымкенте, а также в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в регионах Абай, Жетысу и Улытау.

В Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях стоимость выросла с 90 ($0,17) до 102 тенге ($0,19) за литр. В Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях цена составила 85 тенге ($0,16) вместо прежних 77 ($0,14), а в Мангистауская области — 72 тенге ($0,13) за литр, тогда как ранее было 65 ($0,12).

Кроме того, с 1 августа увеличена предельная оптовая цена реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке — с 51 932 ($96,1) до 59 722 тенге ($110,5) за тонну без НДС. Установленные тарифы будут действовать до конца текущего года.

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