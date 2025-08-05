В Узбекистане запретили трудоустройство иностранцев с ВИЧ и туберкулезом

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане иностранные граждане, у которых выявят ВИЧ/СПИД или туберкулез, получат отказ в разрешении на работу. Такая норма содержится в законе, который 1 августа принял Сенат Олий Мажлиса (парламента Узбекистана).

В Сенате отметили, что в последние годы выросло число граждан, возвращающихся из-за рубежа. По данным за 2024 год, из 1,7 млн граждан, вернувшихся из длительного пребывания за границей, лишь 434 тысяч (25%) прошли добровольное тестирование на ВИЧ/СПИД. При этом у 1512 человек был диагностирован ВИЧ. Среди иностранных граждан и лиц без гражданства заболевание выявлено у 81 из более 12,7 тысячи человек, прошедших добровольное обследование.

В Сенате подчеркнули, что цифры приведены по тем, кто добровольно обследовался, при этом неизвестно, сколько инфекционных заболеваний имеется среди тех, кто соответствующие анализы не сдавал. Поэтому было решено ввести обязательное медицинское обследование на ВИЧ для граждан Узбекистана в возрасте от 18 до 60 лет, которые провели за границей более 90 дней, а также для иностранцев и лиц без гражданства (ЛБГ), постоянно живущих в республике или приезжающих сюда с целью трудоустройства.

Медицинское обследование граждан Узбекистана и ЛБГ, постоянно проживающих в республике, будет проводиться за счет государственного бюджета. ЛБГ, которые приезжают в Узбекистан на заработки, и иностранным гражданам придется оплачивать обследование самостоятельно либо через работодателя или иные законные источники. Выявление у иностранцев ВИЧ/СПИДа или туберкулеза официально становится основанием для отказа в выдаче разрешений на трудовую деятельность в Узбекистане.

Кроме того, закон обязывает частные агентства занятости обучать выезжающих за границу правилам пребывания в стране трудоустройства.

Нововведения вступят в силу после подписания закона президентом Узбекистана.