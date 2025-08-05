Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару отправили под домашний арест

Жаир Болсонару

CentralAsia (CA) - Верховный суд Бразилии перевел бывшего президента Жаира Болсонару под домашний арест, объяснив это нарушением ранее установленных судебных ограничений, передает портал G1.

Суд решил, что Болсонару использовал социальные сети других лиц для ведения своей политической деятельности, «подстрекал к нападкам на Верховный федеральный суд и поддерживал иностранное вмешательство в бразильскую судебную систему». Сам подсудимый и его защита отрицают обвинения.

В судебном постановлении говорится, что помимо домашнего ареста бывшему президенту запрещено принимать посетителей, кроме ближайших родственников и адвокатов. Теперь Болсонару обязан носить электронный браслет, а из его дома изымут все мобильные устройства.

Причиной для вынесения решения стало обращение Болсонару к участникам митинга за его амнистию. На протестной акции сын бывшего президента Флавио включил громкую связь, чтобы его отец обратился к толпе, а позже опубликовал в своих социальных сетях видео, где Болсонару-старший передавал сообщение своим сторонникам. Через час он удалил пост.

Болсонару занимал пост президента с 1 января 2019 по 1 января 2023 года. После победы действующего президента Бразилии Лулы де Сильвы на выборах в 2022 году сторонники Болсонару устроили протесты.

В 2023 году Генеральная прокуратура выдвинула против него обвинения в организации государственного переворота, а Высший избирательный суд Бразилии лишил его права избираться до 2030 года. Болсонару отрицает свою вину. Если бывшего бразильского президента признают виновным, ему грозит более 40 лет тюрьмы.