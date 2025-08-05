Суд на полгода продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

CentralAsia (CA) - 2-й Западный окружной военный суд продлил на шесть месяцев, до 7 января 2026 года, арест обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это касается всех 4 исполнителей теракта и 15 соучастников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар.

О продлении ареста ходатайствовало гособвинение. Ранее прокурор просил закрыть процесс по делу, так как в материалах упоминается секретная информация. Также в деле присутствуют сведения, разглашение которых помешает следствию против других фигурантов.

Рассматривать дело начали 4 августа в здании Мосгорсуда. Непосредственно в теракте обвиняют в 13 человек, остальным вменяют содействие террористической деятельности. Айвар сообщала, что исполнители преступления полностью признали вину и раскаялись. Потерпевшими признаны 2,4 тыс. лиц, включая шесть организаций. Сумма гражданских исков по делу составила более 65,7 млн руб.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года во время подготовки к концерту группы «Пикник». Четверо вооруженных боевиков, действовавших в составе запрещенной в России группировки «Вилаят Хорасан», открыли стрельбу по зрителям и подожгли здание. Потушить возгорание удалось только вечером на следующий день. В результате нападения погибли 149 человек, пострадали более 600.