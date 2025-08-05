Южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения на 2 метра

CentralAsia (CA) - Полуостров Камчатка сдвинулся на 2 метра из-за землетрясения, которое произошло 30 июля. Об этом сообщили в камчатском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук.

«Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра», — сообщили ученые.

К такому выводу в РАН пришли, сделав расчеты и геодинамические наблюдения.

«Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток», — добавили там.

Эти данные «согласуются с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге нашего громадного очага». Подобные подвижки привели к последствиям в Северо-Курильске, заявили в РАН.

Землетрясение на Камчатке произошло в ночь на 30 июля. Его очаг находился в 161 км от побережья полуострова на глубине 32 км. Землетрясение стало самым мощным в регионе с 1952 года. Сначала Геофизическая служба РАН оценила его магнитуду в 7,5, затем повысила до 8,5 и позже — до 8,7.

Толчки спровоцировали цунами, которое достигло берегов Японии, США и Северных Курил. На фоне подземных толчков началось извержение вулканов Ключевская Сопка и Крашенникова. Предыдущее извержение последнего произошло ориентировочно в 1463 году.

На Камчатке продолжается сейсмическая активность. МЧС Камчатского края сообщило, что после землетрясения зафиксировано более 680 афтершоков магнитудой от 3,3 до 6,2. 4 августа произошло новое землетрясение магнитудой 5,8, эпицентр которого находился в 144 км от Петропавловска-Камчатского.