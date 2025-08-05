США запускают пилотную программу выдачи виз под залог от 5 до 15 тыс. долларов

CentralAsia (CA) - США запускают пилотную программу, по которой туристам и деловым путешественникам из некоторых стран придется вносить залог от $5 тыс. до $15 тыс. при оформлении визы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на уведомление Госдепартамента.

Эта программа направлена на борьбу с посетителями, просрочивающими свои визы.

Согласно уведомлению Федерального реестра, программа предоставляет консульским работникам США право по своему усмотрению взимать залог с приезжих из стран с высоким уровнем просроченных виз. Залог также может быть применен к приезжим из стран, где информация о проверке и скрининге считается недостаточной, говорится в уведомлении.

В документе говорится, что новая визовая программа, которая вступит в силу 20 августа, продлится примерно год. Консульским работникам будут предоставлены три варианта для заявителей на визу, подпадающих под действие залога: 5000, 10 000 или 15 000 долларов США, но, как правило, ожидается, что потребуется не менее 10 000 долларов США.

Средства будут возвращены путешественникам, если они выедут в соответствии с условиями своих виз, говорится в сообщении.

Аналогичная пилотная программа была запущена в ноябре 2020 года в последние месяцы первого срока Трампа на посту президента, однако она не была полностью реализована из-за сокращения поездок по миру, связанного с пандемией, говорится в уведомлении.

Представитель Госдепартамента перечислил критерии, которые будут использоваться для определения стран, на которые распространяются санкции, добавив, что список стран может быть обновлен.

«Страны будут определяться с учетом высоких показателей превышения разрешенного срока пребывания, недостатков проверки и скрининга, опасений относительно получения гражданства за инвестиции без требования о проживании, а также соображений внешней политики», — сказал представитель.

Госдепартамент не смог оценить количество заявителей на визу, которых может коснуться это изменение. Во многих странах, на которые наложен запрет Трампа на въезд, также наблюдается высокий уровень просроченных виз, включая Чад, Эритрею, Гаити, Мьянму и Йемен.

Американская туристическая ассоциация, представляющая крупные компании, связанные с туризмом, оценила, что «масштабы пилотной программы визовых облигаций, по-видимому, ограничены: она затронет около 2000 заявителей, скорее всего, из нескольких стран с относительно небольшим объемом поездок в Соединенные Штаты».

По данным Таможенной и пограничной службы США за 2023 финансовый год, во многих странах Африки, включая Бурунди, Джибути и Того, также наблюдались высокие показатели превышения сроков пребывания.

Положение масштабного пакета мер по расходам, принятого в июле Конгрессом США, контролируемым республиканцами, также вводит «визовый сбор» в размере 250 долларов США для всех, кому одобрена неиммиграционная виза. Этот сбор потенциально может быть возмещен тем, кто соблюдает визовые правила. Сбор в размере 250 долларов США вступает в силу с 1 октября.

По мнению US Travel, этот сбор может затруднить поездки, и «если он будет введен, в США будет один из самых высоких, если не самый высокий, сбор за гостевую визу в мире».

Президент Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одним из основных направлений своей деятельности на посту президента, выделив больше ресурсов на обеспечение безопасности границы и арестовывая людей, незаконно находящихся в США.

В июне Трамп ввел запрет на поездки, который полностью или частично блокирует въезд в США гражданам 19 стран по соображениям национальной безопасности.