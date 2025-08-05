В боях под Волчанском на стороне России участвуют наёмники из Узбекистана, Китая, Пакистана, Таджикистана и стран Африки, - Зеленский

CentralAsia (UZ) - Украинские военные фиксируют участие на стороне России наёмников из Узбекистана, Китая, Пакистана, Таджикистана и стран Африки в боях на Волчанском направлении в Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, об этом ему рассказали командиры, с которыми он общался во время визита на фронт 4 августа. «Будем реагировать», — написал глава Украины.