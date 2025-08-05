Монголия и Оман укрепляют инвестиционные связи

CentralAsia (MNG) - Абдулсалам бин Мохаммед аль-Муршиди, президент Управления по инвестициям Омана, возглавил делегацию, прибывшую в Улан-Батор для проведения переговоров на высоком уровне с премьер министром Монголии Занданшатаром Гомбожавом.

В ходе встречи премьер-министр Монголии приветствовал возможность укрепления связей с Султанатом Оман, подчеркнув стремление Монголии к налаживанию практического партнёрства, основанного на взаимной выгоде, особенно в сфере привлечения инвестиций в приоритетные отрасли.

Аль-Муршиди подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества не только в сфере инвестиций, но и во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Оманская делегация провела ряд официальных встреч с несколькими представителями власти Монголии, в том числе с министром промышленности и минеральных ресурсов, генеральным секретарём Министерства экономики и развития, советником и главой аппарата заместителя премьер-министра, генеральным директором Агентства по инвестициям и торговле и советником министра продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности.

Обсуждения были посвящены инвестиционным перспективам в горнодобывающей промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. Обе стороны рассмотрели возможности для совместных проектов, упрощения процедур торговли и создания благоприятной среды для долгосрочных инвестиций.

Стороны также договорились активизировать диалог на техническом уровне в ближайшем будущем с целью создания исполнительных механизмов для двустороннего сотрудничества.

Официальный визит подчеркнул взаимное стремление Омана и Монголии к установлению широкого и устойчивого стратегического партнёрства, отражающего значительный потенциал для сотрудничества в сферах экономики и развития.

Во встречах приняли участие шейх Абдулазиз бин Абдулла аль-Хинаи, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел, а также высокопоставленные чиновники обеих стран.

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