ТЭЦ «Дамбадаржаа» будет введена в эксплуатацию в 2026 году

CentralAsia (MNG) - Первый заместитель губернатора столицы Даваадалай Тумэндалай и сопровождающие его лица посетили строительную площадку, расположенную в Хороо № 19 района Чингэлтэй, чтобы оценить ход строительства.

Азиатский банк развития (АБР) реализует проект по оказанию инвестиционной поддержки в развитии юрточных районов в рамках инвестиционной программы «Городские услуги Улан-Батора и развитие юрточных районов», направленной на улучшение инфраструктуры и условий жизни в районных центрах. Примерно 29 мегаватт от общей тепловой мощности станции предназначены для района Дамбадаржаа, а остальные 34 мегаватта будут обеспечивать электроэнергией жилые дома в северной части города Сэлбэ.

Главный инженер Программы развития и инвестирования района Улан-Батор Ганхуяг заявил: «Строительные и монтажные работы начались в апреле этого года и на данный момент выполнены более чем на 20 процентов. Фундаментные работы завершены более чем на 70 процентов. Строительные материалы, соответствующие необходимым стандартам, закупаются в Китайской Народной Республике по мере необходимости. Семнадцать грузовиков со стальными конструкциями для главного котла уже прибыли на границу. Согласно графику, строительство должно быть завершено к августу следующего года, а пробный запуск запланирован на сентябрь. Подрядчику поручено завершить строительство котла и внешних конструкций до начала зимы. Высота дымохода составит 86 метров, на данный момент он собран на 65 метров. К 15 августа 2025 года будет собрана вся конструкция дымохода, после чего начнутся работы по внутренней термостойкой облицовке.

Соглашение о строительстве теплоэлектростанции «Дамбадаржаа» было подписано 3 октября 2023 года. Генеральным подрядчиком выступает China Second Metallurgical Group Corporation Ltd.

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