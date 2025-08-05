Премьер-министр Монголии принял решение о создании Совета по экономическому развитию в качестве постоянного органа

CentralAsia (MNG) - 5 августа 2025 года премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав встретился с членами Совета по экономическому развитию при премьер-министре.

В начале встречи премьер-министр Занданшатар подчеркнул жизненно важную роль частного сектора в формировании основополагающих реформ, направленных на улучшение деловой среды и привлечение инвестиций, особо отметив необходимость тесного сотрудничества с налогоплательщиками, учёными и исследователями, особенно в реформировании бюджетной и налоговой политики. Премьер-министр объявил, что правительство готовит несколько важных законопроектов, включая Закон о комплексном налоговом пакете и Закон о поддержке лиц, создающих богатство, которые будут представлены в парламент на предстоящей осенней сессии.

Премьер-министр Занданшатар заявил: «Голоса лидеров бизнеса, профессиональных ассоциаций и исследователей должны быть учтены в процессе принятия решений и проведения правовой реформы. Активное участие членов Совета экономического развития будет иметь ключевое значение в этом процессе. Поэтому правительство приняло решение институционализировать Совет в качестве постоянного органа». Премьер-министр Занданшатар также поручил министру финансов Джавлану Болду представить членам Совета для получения отзывов о предстоящих законопроектах и обеспечить прозрачность, сообщая о причинах и обоснованиях отклоненных предложений. «Рекомендации Совета не должны оставаться на уровне обсуждения — они должны воплощаться в политические решения и конкретные действия», — заключил премьер-министр.

В заседании приняли участие представители MNCCI, Делового совета Монголии, Американской торговой палаты в Монголии, ведущих предприятий, а также учёные в области финансов и экономики.

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