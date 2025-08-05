Проверки направлены на выявление источников загрязнения воздуха в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Министерство окружающей среды и изменения климата сообщило о продолжающихся проверках источников загрязнения воздуха в первой половине 2025 года, уделяя особое внимание профилактическим и внеплановым проверкам.

В соответствии с распоряжением, утвержденным Главным государственным экологическим инспектором, были проверены 248 котельных на 139 объектах, расположенных в зонах улучшения качества воздуха в столице. В отношении 50 юридических лиц были возбуждены дела за неустановку фильтров на дымовых трубах, монтаж дымо- и золоуловителей не в соответствии с проектными требованиями, а также непроведение испытаний на выбросы загрязняющих веществ в дымовых газах.

В рамках проверки было проверено 482 паровых и водогрейных котла на 333 объектах, расположенных в зонах улучшения качества воздуха. По 438 выявленным нарушениям государственные инспекторы выдали предписания 51 организации и возбудили дела в отношении 38 организаций. Выданы предписания об устранении последствий выявленных нарушений, ведется контроль.

Проверки продолжаются.

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