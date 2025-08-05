Проект тепличного комплекса будет реализован в Шувуун Фабрик

CentralAsia (MNG) - Администрация губернатора столицы в партнерстве с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) реализует комплексный проект по развитию тепличного хозяйства стоимостью 13 миллионов долларов США на территории предприятия «Шувуун Фабрик», расположенного в подрайоне № 13 района Хан-Уул.

Цель проекта – создание на выделенном участке современной инфраструктуры тепличного хозяйства, включая овощехранилища.

Заместитель губернатора столицы, курирующий социальный сектор, зеленое развитие, загрязнение воздуха и окружающей среды, Амартувшин Амгаланбаяр заявил: «Переговоры по этому проекту начались в прошлом году. Первоначальная стоимость проекта составляла 4 миллиона долларов США, но затем была увеличена до 13 миллионов долларов США с учетом спроса на овощи в Улан-Баторе, а также результатов совместных исследований и встреч с международными организациями».

В настоящее время 89 организаций и 445 частных лиц управляют тепличными хозяйствами общей площадью 50,1 га в девяти районах столицы: зимние теплицы занимают 23,5 га, а летние – 26,6 га. Годовая потребность Улан-Батора в овощах оценивается в 60 000 тонн, однако ежегодно собирается всего 2500–3400 тонн.

Для удовлетворения внутреннего спроса необходимо дополнительно 20 га «умных» зимних теплиц. В рамках нового проекта будет построено 50 га зимних теплиц, что позволит ежегодно собирать 16 500 тонн урожая, что достаточно для удовлетворения потребностей столицы.

В настоящее время на районе Хан-Уул приходится 16 га, или 32% от общей площади теплиц города.

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