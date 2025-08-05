Текущие активы пяти крупнейших банков выросли на 27 процентов по сравнению с прошлым годом

CentralAsia (MNG) - Банковский сектор Монголии оставался относительно стабильным в первой половине 2025 года. По данным Банка Монголии, в связи с началом восстановления ключевых экономических секторов финансовые показатели и текущие активы пяти крупнейших банков выросли на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем неработающих кредитов сократился, что способствовало значительному росту кредитования, направленного на поддержку физических лиц и предприятий. Рост кредитной активности в сочетании со снижением объема неработающих кредитов способствовал стабилизации банковского сектора и заметному увеличению числа граждан, открывающих сберегательные счета в тугриках, что оказало положительное влияние на обменный курс монгольского тугрика.

Кроме того, несмотря на рост экономики Монголии на 2,4 процента в первой половине 2025 года, темпы роста горнодобывающего сектора оказались ниже ожиданий, что негативно отразилось на секторах, зависящих от горнодобывающей промышленности, таких как транспорт, логистика и торговля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения