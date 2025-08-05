Модель финансирования доступного жилья будет представлена Кабинету министров

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав поручил Рабочей группе разработать комплексное решение для создания жилищного банка, реформирования правовой и финансовой базы и обеспечения оптимального управления спросом и предложением на рынке доступного жилья. Предложение планируется представить на заседании Кабинета министров 25 августа 2025 года.

Эти усилия являются частью первоочередных задач правительства по улучшению качества жизни граждан и снижению загрязнения воздуха. Премьер-министр Занданшатар подчеркнул неотложность решения проблемы невыполненных заявок на ипотечные кредиты, многие из которых находятся в очереди на два-три года. Для решения этой проблемы приоритетным направлением станет общенациональная реализация программы доступного жилья. На заседании Кабинета министров будут представлены решения по оптимальному управлению спросом и предложением, финансированию, правовым реформам и международному сотрудничеству.

Распоряжением Премьер-министра Занданшатара была создана Рабочая группа для изучения вопроса создания специализированного банка жилищного финансирования и разработки предложения по улучшению доступности и предложения доступного жилья для граждан.

Рабочую группу возглавляет министр Монголии и главный секретарь кабинета министров Бямбацогт Сандаг, а депутат парламента Энх-Амгалан Лувсанцэрэн на основе консенсуса исполняет обязанности заместителя председателя.

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