Монголия ищет возможности расширения обучения учителей и студентов в Австралии

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Монголии Наранбаяр Пурэвсурэн 4 августа 2025 года принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Австралийского Союза в Монголии Лео Цзэна, сообщило Министерство образования и науки.

В ходе встречи министр Наранбаяр рассказал о текущих усилиях Монголии по изучению международного опыта в области защиты детей в цифровой среде и разработке соответствующего законодательства. Министр Наранбаяр выразил заинтересованность в изучении «Закона о безопасности в интернете», действующего в Австралийском Союзе, включая его пересмотр, систему регулирования, стандарты и методики обучения.

Министр Наранбаяр также выразил благодарность, отметив, что с 1993 года более 700 граждан Монголии прошли обучение в Австралийском Союзе по стипендиальным программам Australian Awards, и это число ежегодно растёт. Министр Наранбаяр подчеркнул заинтересованность Монголии в расширении возможностей для большего числа преподавателей и студентов получать образование и проходить профессиональное развитие в Австралийском Союзе.

Посол Лео Цзэн выразил готовность к укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования. Стороны обменялись мнениями о текущем и перспективном взаим

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